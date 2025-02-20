Окончили работы с витражами Дома ученых, занялись домом Чижевича; изуродованная Филармония рядом с несчастным «Бристолем»… Да разве хотя бы перечислить все возможно? Вот пишу эти строки, а в Киевском районе города ― очередная беда после проклятых «братских» прилетов…

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Последствия, последствия… Мы прошлись по городу. Такое впечатление, что OSB-плиты (их производят из древесностружечного материала, склеенного с помощью полимера) стали приметой нашего времени.

В начале улицы Преображенской дом, в которой «влетело» полтора года назад, кажется «только что раненым». А вот Спасо-Преображенский собор выглядит совсем по-другому: там активно ведутся работы, сообщается, что верхний храм уже работает.

Первые этапы спасения уникальных витражей, пострадавших от ракетного удара 31 января, вышли на финишную прямую. Но дальнейшая реставрация зависит от разработки научно-проектной документации, которая может продолжаться и продолжаться.

Окна в здании Филармонии уже тоже закрыли OSB-плитами… Стоишь у Дюка, смотришь на гостиницу «Одесса» ― снова становится жутко, хотя он тоже пострадал уже давно.

Уже давно… Война длится почти три года… И эти одесские раны только увеличиваются и увеличиваются…

Как выглядят сегодня проклятые последствия войны, как изменили они лицо исторического центра ― в нашем фоторепортаже.

Держимся!

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