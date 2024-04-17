Втратила ніжку, але не волю до життя: 7-річна Саша Паскаль виступила на проекті неймовірних людей (відео)

Маленька гімнастка з Одеської області, 7-річна Саша Паскаль, яка втратила ніжку внаслідок обстрілу рашистами Затоки у травні 2022 року, вкотре підтвердила, що не втратила волі до життя. Дівчинка виступила на проекті «Україна неймовірних людей».
Відео вражаючого виступу юної спортсменки опублікувала прес-служба одеської мерії.
Нагадаємо, Саша Паскаль серйозно постраждала в результаті ракетного удару росіянами по курортному селищу Затока 16 травня 2022 року. Їй довелося ампутувати ніжку. Дівчинці було лише 6 років.
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Завдяки благодійному збору коштів, проведеному працівниками Департаменту фінансів Одеської міськради, Саша отримала за кордоном найсучасніший біонічний протез.
«Маленька україночка з величезною силою духу не лише повернулася до занять улюбленою художньою гімнастикою, а й перемагає на спортивних змаганнях, виступає на турнірах і мріє стати олімпійською чемпіонкою»,
– розповіли у прес-службі.
У червні минулого року Саша Паскаль вперше після тяжкої травми взяла участь у змаганнях з художньої гімнастики. Вона виступала з протезом і зрештою перемогла.
«Україна неймовірних людей» – це шоу власної розробки телеканалу ТЕТ та креативної команди Big Brave Events. Його учасниками стали діти й дорослі з історіями, які повинні звучати, з талантами, котрі мають побачити всі.