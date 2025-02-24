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Прогноз погоды в Одессе на 25 февраля

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-7°C мороза, днем 2-4°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 февраля

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°C мороза, местами до 15°C мороза, днем 2-7°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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