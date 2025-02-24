Командир отделения разведывательной роты механизированной бригады младший сержант Ширшов освобождал Херсон. Участвовал в тяжелых боях за Соледар. Там, спасая под обстрелами товарища, получил контузию. «Командование подавало на «Золотую звезду», но воз и ныне там», — делится воспоминаниями Андрей. После реабилитации он снова выполнял задания на линии фронта. А недавно перевелся в одну из тыловых частей.

Воевать должны молодые

Через три года полномасштабной войны Андрей чувствует себя довольно уставшим. Ведь, находясь в армии, по его словам, невозможно не истощиться физически и эмоционально. Тем более если воевать приходится в пехоте.

— Сначала, в начале вторжения, был месседж: это современная война, война артиллерии, ракет, и решающую роль в ней играют дроны. И, действительно, в какой-то степени так оно и есть. Но уже в конце 2022 года стало понятно, что без пехоты — никуда, — утверждает военный, — Территория, удерживаемая той или иной стороной, заканчивается там, где проходит траншея, окоп, где находится пехотинец. Поэтому пехота — это молодые и здоровые солдаты. Они должны продвигаться, захватывать очередные лесопосадки. Это явно должны быть не 45-летние пехотинцы, даже если некоторые рассказывают, как они классно воюют. Сколько из них погибло просто потому, что они не настолько быстрые. Ведь у них уже не идеальное здоровье. А ВВК — это фикция.

Андрей уверен, что призывать в армию необходимо молодых людей.

— 18-20-летние украинцы, которые не подлежат сегодня мобилизации, считаются будущим Украины, ее генофондом. Но если будущее не отстоять сегодня, то его завтра не будет, — убежден военный, — И все равно, так или иначе, приходят к снижению мобилизационного возраста. То есть надо было постараться выбить весь средний возраст, а потом браться за молодых.

О демобилизации: «Надо было бы хоть знать, когда ты можешь быть уволен»

Не способствуют мотивации военных на фронте и коррупционные скандалы в тылу. Хотя особо переживать очередные громкие разоблачения у наших защитников просто времени нет.

— Человек, находясь на передовой, не думает, например, «какой негодяй этот Борисов» (бывший военком Одесской области, которому ГБР вынесло подозрение в коррупции. — Прим. ред.) — все, не буду воевать, — говорит Андрей. — Он думает, как ему выполнить боевую задачу и выжить в этой ситуации.

Усиливает эмоциональное выгорание, безусловно, и служба без указания срока демобилизации — это после трех лет участия в военных действиях.

— Побежали на патриотической волне в военкоматы. А надо было бы хоть знать, когда ты можешь быть уволен и на каких основаниях. Но никто в начале войны об этом не думал, — подчеркивает доброволец, — Рвались страну защищать.

Тогда к военным люди относились, как к героям. Сегодня же отношение к ним у гражданских изменилось. И, в частности, благодаря ТЦК. Их методы доверия и любви у людей не вызывают. Боятся армии, убежден Андрей, и благодаря командирам-«мясникам» Боятся быть отправленными в «мясной штурм», которых у нас «нет и никогда не было»

— Украинский солдат, по сути, — солдат хороший. И мужество, и стойкость, и все остальные «красивые слова» — все есть налицо, — утверждает военный, — И наши провалы в войне — не на солдатах, а на ошибках командования. Моему товарищу Леше, например, который после перестрелок с корейцами в Курской области сейчас в госпитале находится, эта Курская область триста лет не нужна.

«Вся армия не может стать «Третьей штурмовой»

На сегодня, по словам Андрея, большинство военнослужащих ждет «заморозки» конфликта.

— Есть, конечно, подразделения, в которых готовы сражаться до конца, например, полк «Азов», «Третья штурмовая», «Пятая штурмовая» У них и отношение другое к военнослужащим своих бригад. Соответственно, идет и тренинг на высшем уровне, и идеологическая составляющая. Там, действительно, патриоты, для которых «Украина превыше всего» Это весомый фактор в армии, но они не выиграют войны. Это невозможно, даже если будут пять таких бригад, как «Третья штурмовая», — считает военный — К сожалению, вся армия не может стать, условно, «Третьей штурмовой»

Победой же Украины, по мнению Андрея, можно будет назвать просто ее существование как суверенного государства. Хотя, вероятно, и с урезанными границами.

— Мы полностью зависим от поставок запада. Поэтому, так или иначе, все равно придем к мирным переговорам. Будут и территориальные уступки. И воевать надо за то, чтобы этих территориальных уступок было как можно меньше. Чтобы после прекращения огня территорий, находящихся под контролем Украины, было как можно больше. Но главное, все-таки, — люди, а не территории, — убежден военный.

О толерантности общества и сохранении мотивации

Украинское общество еще ожидают потрясения, когда с фронта вернутся сотни тысяч людей, которые захотят к себе повышенного внимания. И не без основания.

— Этих всех людей надо будет лечить, потому что вернутся они, скорее всего, нездоровыми, искалеченными и душевно, и физически. Люди, общество должны быть к этому готовы, быть максимально толерантными к ним, — утверждает Андрей. — А мне кажется, что общество не готово. И в случае, если какие-то конторы, вроде ЦНАПа, собеса, медучреждения, будут отвечать равнодушием, не исключены взрывоопасные ситуации. Я такое отношение на себе ощутил, уже будучи военным, в частности, проходя ВВК.

Через три года полномасштабной войны и психологические, и физические возможности уже далеко не те, что были перед началом вторжения, признается Андрей. И все же, несмотря на хроническую усталость и эмоциональное выгорание, мотивацию воину помогает сохранить осознание того, что под угрозой находится существование отечества, безопасность города, «который я вижу во сне», где остались родные и близкие люди.

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