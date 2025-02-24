Прогноз погоди в Одесі на 25 лютого
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 лютого
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 5-10°C морозу, місцями до 15°C морозу, вдень 2-7°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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