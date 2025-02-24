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Прогноз погоди в Одесі на 25 лютого

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Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-7°C морозу, вдень 2-4°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 лютого

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10°C морозу, місцями до 15°C морозу, вдень 2-7°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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