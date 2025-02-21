програма лояльності

В чем заключается обновление?

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«Укрзализныця» обновила программу лояльности. За каждую покупку железнодорожных билетов пассажиры и клиенты получают «обнимашки» — специальные баллы приложения. Накопленные бонусы можно потратить на билеты или обменять на подарки, скидки и другие приятные предложения.

Напомним, что программа лояльности — это система, которая позволяет клиентам получать бонусы или вознаграждения за покупки и использование услуг компании.

Как пользоваться программой

  • 1. Загрузите приложение «Укрзализныця».
  • 2. Пройдите авторизацию, указав номер телефона.
  • 3. Укажите свое имя, фамилию и получите первые 100 «обнимашек».
  • 4. Далее бонусы будут начисляться за каждую покупку билетов.

Определенную сумму «обнимашек» можно обменять на новые билеты, скидки на услуги, обучающие курсы, книги, сертификаты на товары, скидки на технику и многое другое.

Чтобы просмотреть накопленные бонусы и обменять их, зайдите в раздел «Профиль» → «Железные предложения». Далее выбирайте заинтересовавшее предложение и тратьте бонусы.

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За активные поездки вы также можете получать вознаграждения в разделе «Железные друзья». Размер вознаграждения зависит от количества накопленных «обнимашек».

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