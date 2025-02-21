В чем заключается обновление?

«Укрзализныця» обновила программу лояльности. За каждую покупку железнодорожных билетов пассажиры и клиенты получают «обнимашки» — специальные баллы приложения. Накопленные бонусы можно потратить на билеты или обменять на подарки, скидки и другие приятные предложения.

Напомним, что программа лояльности — это система, которая позволяет клиентам получать бонусы или вознаграждения за покупки и использование услуг компании.

Как пользоваться программой

1. Загрузите приложение «Укрзализныця».

2. Пройдите авторизацию, указав номер телефона.

3. Укажите свое имя, фамилию и получите первые 100 «обнимашек».

4. Далее бонусы будут начисляться за каждую покупку билетов.

Определенную сумму «обнимашек» можно обменять на новые билеты, скидки на услуги, обучающие курсы, книги, сертификаты на товары, скидки на технику и многое другое.

Чтобы просмотреть накопленные бонусы и обменять их, зайдите в раздел «Профиль» → «Железные предложения». Далее выбирайте заинтересовавшее предложение и тратьте бонусы.

За активные поездки вы также можете получать вознаграждения в разделе «Железные друзья». Размер вознаграждения зависит от количества накопленных «обнимашек».

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