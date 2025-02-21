Как согреть лук?

Мужчина не в настроении перебирает лук. Продавец:

– И долго еще вы будете его щупать?

– А почему он у вас такой холодный?

Продавщица никак не ожидала такого вопроса, молчит удивленно.

Другой покупатель:

– Зима во дворе. Потому и холодный.

– Да он какой-то очень уж холодный.

Продавщица:

– Ну, я вам его сейчас согрею!

– Действительно? Как?

– Я вам его сейчас так согрею, что этот лук станет горячим…

Люди слышат это – смеются. Мужчина не в настроении эту шутку не оценил. Пошел себе искать другой лук – вероятно, теплый.

Ну а что же с ценами на «холодный лук» и все остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-40 грн;

лук – 25-40 грн;

помидоры – 60-100 грн;

свекла – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 90-130 грн;

сладкий перец – 60-100 грн;

баклажаны – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн

мандарины – 50-90 грн;

апельсины – 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 48-90 грн;

брынза – 190-300 грн;

творог – 80-150 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-180 грн;

карп – 70-120 грн.

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