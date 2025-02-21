Как согреть лук?
Мужчина не в настроении перебирает лук. Продавец:
– И долго еще вы будете его щупать?
– А почему он у вас такой холодный?
Продавщица никак не ожидала такого вопроса, молчит удивленно.
Другой покупатель:
– Зима во дворе. Потому и холодный.
– Да он какой-то очень уж холодный.
Продавщица:
– Ну, я вам его сейчас согрею!
– Действительно? Как?
– Я вам его сейчас так согрею, что этот лук станет горячим…
Люди слышат это – смеются. Мужчина не в настроении эту шутку не оценил. Пошел себе искать другой лук – вероятно, теплый.
Ну а что же с ценами на «холодный лук» и все остальное?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 30-40 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 60-100 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 60-100 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
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Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн
- мандарины – 50-90 грн;
- апельсины – 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 48-90 грн;
- брынза – 190-300 грн;
- творог – 80-150 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-180 грн;
- карп – 70-120 грн.
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