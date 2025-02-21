Лук на Привозе

Как согреть лук?

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Мужчина не в настроении перебирает лук. Продавец:

– И долго еще вы будете его щупать?

– А почему он у вас такой холодный?

Продавщица никак не ожидала такого вопроса, молчит удивленно.

Другой покупатель:

– Зима во дворе. Потому и холодный.

– Да он какой-то очень уж холодный.

Продавщица:

– Ну, я вам его сейчас согрею!

– Действительно? Как?

– Я вам его сейчас так согрею, что этот лук станет горячим…

Люди слышат это – смеются. Мужчина не в настроении эту шутку не оценил. Пошел себе искать другой лук – вероятно, теплый.

Привоз, цены на овощи

Ну а что же с ценами на «холодный лук» и все остальное?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-40 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-100 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Овощи на Привозе

Читайте также: Одесский юмор: почем зелень на Привозе

Одесский Привоз, овощные ряды

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Покупательница на Привозе

Одесский Привоз: цены на фрукты

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Цены на яйца в феврале, Одесса

  • яйца (десяток) – 48-90 грн;
  • брынза – 190-300 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Творог и брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Привоз, цены на сало

Одесский Привоз: мясной корпус

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-180 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Привоз, цены на рыбу

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе 14 февраля: «И чего оно все дорожает и дорожает?»

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