Пострадавшие от атак одесситы получат материальную помощь: куда обращаться

Семьям погибших и пострадавшим в результате атак по Одессе предоставляется адресная материальная помощь. Ее размер зависит от тяжести полученных ранений.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Материальную помощь могут получить пострадавшие в результате российских обстрелов и семьи, потерявшие близких.
Размер помощи:
- 50 тысяч гривен получат пострадавшие со средней степенью тяжести травм, которые прошли стационарное лечение,
- 70 тысяч гривен предусмотрено для тяжелых пострадавших,
- 100 тысяч гривен получат пострадавшие в очень тяжелом состоянии.
Семьи погибших получат 100 тысяч гривен. Помощь будет выплачена одному из членов семьи.
Заявление можно подать в офисы Центров интегрированных социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета по адресам:
- Хаджибейский район — ул. Косовская, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;
- Приморский район — ул. Армейская, 9, тел. 705 13 09;
- Киевский район — ул. Академика Королева, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;
- Пересыпский район — просп. Добровольского, 120/а, тел. 705 59 41.
18 ноября 2024 года в результате российской ракетной атаки на Одессу погибло 10 человек, пострадали — 55. Сегодня количество жертв этой атаки возросло до 11. Как сообщили в мэрии, в городской больнице скончался мужчина с тяжелыми травмами.