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Пострадавшие от атак одесситы получат материальную помощь: куда обращаться

Пострадавшие от атак одесситы получат материальную помощь: куда обращаться

Семьям погибших и пострадавшим в результате атак по Одессе предоставляется адресная материальная помощь. Ее размер зависит от тяжести полученных ранений.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Материальную помощь могут получить пострадавшие в результате российских обстрелов и семьи, потерявшие близких.

Размер помощи:

  • 50 тысяч гривен получат пострадавшие со средней степенью тяжести травм, которые прошли стационарное лечение,
  • 70 тысяч гривен предусмотрено для тяжелых пострадавших,
  • 100 тысяч гривен получат пострадавшие в очень тяжелом состоянии.

Семьи погибших получат 100 тысяч гривен. Помощь будет выплачена одному из членов семьи.

Заявление можно подать в офисы Центров интегрированных социальных услуг Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета по адресам:

  • Хаджибейский район — ул. Косовская, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;
  • Приморский район — ул. Армейская, 9, тел. 705 13 09;
  • Киевский район — ул. Академика Королева, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;
  • Пересыпский район — просп. Добровольского, 120/а, тел. 705 59 41.

18 ноября 2024 года в результате российской ракетной атаки на Одессу погибло 10 человек, пострадали — 55. Сегодня количество жертв этой атаки возросло до 11. Как сообщили в мэрии, в городской больнице скончался мужчина с тяжелыми травмами.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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