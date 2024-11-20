Новини Одеси та Одеської області

Постраждалі від атак одесити отримають матеріальну допомогу: куди звертатися

Постраждалі від атак одесити отримають матеріальну допомогу: куди звертатися

Сім’ям загиблих і постраждалим унаслідок атак по Одесі надається адресна матеріальна допомога. Її розмір залежить від тяжкості отриманих поранень.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Матеріальну допомогу можуть отримати постраждалі внаслідок російських обстрілів і сім’ї, які втратили близьких.

Розмір допомоги:

– 50 тисяч гривень отримають постраждалі із середнім ступенем тяжкості травм, які пройшли стаціонарне лікування,
– 70 тисяч гривень передбачено для важких постраждалих,
– 100 тисяч гривень отримають постраждалі в дуже важкому стані.

Сім’ї загиблих отримають 100 тисяч гривень. Допомога буде виплачено одному з членів сім’ї.

Заяву можна подати в офіси Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресами:

  • Хаджибейський район – вул. Косовська, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;
  • Приморський район – вул. Армійська, 9, тел. 705 13 09;
  • Київський район – вул. Академіка Корольова, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;
  • Пересипський район – просп. Добровольського, 120/а, тел. 705 59 41.

18 листопада 2024 року внаслідок російської ракетної атаки на Одесу загинуло 10 осіб, постраждали – 55. Сьогодні кількість жертв цієї атаки зросла до 11. Як повідомили в мерії, у міській лікарні помер чоловік із важкими травмами.

 

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk