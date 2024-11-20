Постраждалі від атак одесити отримають матеріальну допомогу: куди звертатися

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Матеріальну допомогу можуть отримати постраждалі внаслідок російських обстрілів і сім’ї, які втратили близьких.

Розмір допомоги:

– 50 тисяч гривень отримають постраждалі із середнім ступенем тяжкості травм, які пройшли стаціонарне лікування,

– 70 тисяч гривень передбачено для важких постраждалих,

– 100 тисяч гривень отримають постраждалі в дуже важкому стані.

Сім’ї загиблих отримають 100 тисяч гривень. Допомога буде виплачено одному з членів сім’ї.

Заяву можна подати в офіси Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресами:

Хаджибейський район – вул. Косовська, 2Д, тел. 705 16 60 , 705 16 68 ;

, ; Приморський район – вул. Армійська, 9, тел. 705 13 09 ;

; Київський район – вул. Академіка Корольова, 9, тел. 705 41 75 , 705 41 76 ;

, ; Пересипський район – просп. Добровольського, 120/а, тел. 705 59 41.

18 листопада 2024 року внаслідок російської ракетної атаки на Одесу загинуло 10 осіб, постраждали – 55. Сьогодні кількість жертв цієї атаки зросла до 11. Як повідомили в мерії, у міській лікарні помер чоловік із важкими травмами.