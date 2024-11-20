Постраждалі від атак одесити отримають матеріальну допомогу: куди звертатися

Сім’ям загиблих і постраждалим унаслідок атак по Одесі надається адресна матеріальна допомога. Її розмір залежить від тяжкості отриманих поранень.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Матеріальну допомогу можуть отримати постраждалі внаслідок російських обстрілів і сім’ї, які втратили близьких.
Розмір допомоги:
– 50 тисяч гривень отримають постраждалі із середнім ступенем тяжкості травм, які пройшли стаціонарне лікування,
– 70 тисяч гривень передбачено для важких постраждалих,
– 100 тисяч гривень отримають постраждалі в дуже важкому стані.
Сім’ї загиблих отримають 100 тисяч гривень. Допомога буде виплачено одному з членів сім’ї.
Заяву можна подати в офіси Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за адресами:
- Хаджибейський район – вул. Косовська, 2Д, тел. 705 16 60, 705 16 68;
- Приморський район – вул. Армійська, 9, тел. 705 13 09;
- Київський район – вул. Академіка Корольова, 9, тел. 705 41 75, 705 41 76;
- Пересипський район – просп. Добровольського, 120/а, тел. 705 59 41.
18 листопада 2024 року внаслідок російської ракетної атаки на Одесу загинуло 10 осіб, постраждали – 55. Сьогодні кількість жертв цієї атаки зросла до 11. Як повідомили в мерії, у міській лікарні помер чоловік із важкими травмами.