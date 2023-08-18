Посольство Украины в Румынии призвало не снимать работу ПВО

Украинское посольство в Румынии обратилось ко всем с просьбой не снимать и не распространять видео в социальных сетях и в масс-медиа, не повышать угрозу жизни людей, работающих и проживающих в городах Придунавья. Об этом посольство Украины сообщило на своей странице в сети фейсбук.

В обращении украинские дипломаты обращают внимание граждан Румынии на то, что россия продолжает терроризировать мирное украинское население и обстреливать гражданские инфраструктурные объекты Украины. В частности, они напомнили, что ночью 16 августа российские оккупационные войска в очередной раз совершили атаку на Одесскую область, обстреляв инфраструктуру портов Дуная, в результате чего пострадали семь человек, повреждены складские помещения и зернохранилища.

К сожалению, сегодня наблюдается распространение в социальных сетях и в отдельных СМИ видео по поводу дронов по портовой инфраструктуре и работе украинских систем противовоздушной обороны. В современных условиях российской агрессии такие видео представляют угрозу не только безопасности функционирования придунайских портов, но и непосредственно гражданскому населению, проживающему в этом регионе. Российский агрессор активно мониторит сеть интернет и, получая дополнительную информацию, корректирует свои атаки.

отметили в посольстве Украины в Румынии.

Украинские дипломаты призвали всех не снимать и не распространять такие видео в социальных сетях и в масс-медиа, чтобы не повышать угрозу жизни людей, которые работают и проживают в городах Придунавья.

Напомним, что морские пехотинцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Остроградского вместе с морпехами 36-й ОБМП им. контрадмирала Михаила Билинского, 37-й ОБМП и 38-й ОБМП уволили село Урожайное.

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Фото: посольство Украины в Румынии (фейсбук)