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Посольство України в Румунії закликало не знімати роботу ППО

Посольство України в Румунії закликало не знімати роботу ППО

Українське посольство в РУмунії звернулося до всіх з проханням не знімати та не поширювати відео у соціальних мережах та в мас-медіа, не підвищувати загрозу для життя людей, які працюють та проживають у містах Придунав’я. Про це посольство України повідомило на своїй сторінці у мережі фейсбук.

У зверненні українські дипломати звертають увагу громадян Румунії на те, що росія продовжуєтероризувати мирне українське населення та обстрілювати цивільні інфраструктурні об’єкти України. Зокрема, вони нагадали, що вночі 16 серпня російські окупаційні війська вчергове здійснили атаку на Одеську область, поцілюючи інфраструктуру портів Дунаю, внаслідок чого постраждали семеро осіб, пошкоджені складські приміщення та зерносховища.

На жаль, сьогодні спостерігається поширення у соціальних мережах та в окремих ЗМІ відео щодо влучання дронів по портовій інфраструктурі та роботи українських систем протиповітряної оборони. В сучасних умовах російської агресії такі відео несуть загрозу не тільки для безпеки функціонування придунайських портів, а й безпосередньо цивільному населенню, яке мешкає в цьому регіоні. Російський агресор активно моніторить мережу інтернет та, отримуючи додаткову інформацію, корегує свої атаки, –

зазначили у посольстві України в Румунії.

Українські дипломати закликали всіх не знімати та не поширювати такі відео у соціальних мережах та в мас-медіа, щоби не підвищувати загрозу для життя людей, які працюють та проживають у містах Придунав’я.

Нагадаємо, що морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського разом з морпіхами 36-ї ОБМП ім. контрадмірала Михайла Білинського, 37-ї ОБМП та 38-ї ОБМП звільнили село Урожайне.

Більше інформації про рішення посольства України в Румунії читайте в ТГ-каналі “ОЖ”:


Фото: посольство України в Румунії (фейсбук)

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