При участии одесских морпехов было освобождено село в Донецкой области (видео)

Морские пехотинцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с морпехами 36-й ОБМП им. контр-адмирала Михаила Билинского, 37-й ОБМП и 38-й ОБМП освободили село Урожайное.
Об этом сообщают на странице 35-й бригады.
Вместе с побратимами 38-й отдельной бригады морской пехоты, а также при участии других подразделений Сил обороны Украины в рамках контрнаступательных действий освободили очередной населенный пункт — Урожайное Донецкой области, —
говорится в сообщении.
Как отметил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, село Урожайное Донецкой области — один из узлов сопротивления второй линии обороны российской армии на юге Донбасса.
Напомним, ранее морские пехотинцы 35-й бригады освободили село Сторожевое в Донецкой области. Село находилось в оккупации с марта 2022 года.
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