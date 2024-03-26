Последствия непогоды: в Одессе шторм повалил деревья, тысячи жителей области остались без света

Во вторник, 26 марта, в результате дождя и штормового ветра в Одессе повалены более десятка деревьев, на некоторых улицах были подтопления.

Также зафиксировано 27 повреждений линий наружного освещения. Электромонтеры КП «Одесгорсвет» восстанавливают работу электросетей.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, с 7 часов утра коммунальные службы работают в усиленном режиме. В первую очередь коммунальщики убирают деревья, которые упали на дороги и мешают проезду автотранспорта.

По состоянию на 10:00 часов утра во вторник, 26 марта, известно о 14 поваленных деревьев в Одессе. Сейчас затруднен проезд по некоторым адресам:

на ул. Левитана, 98 дерево упало на проезжую часть, затруднено движение автомобилей,

на ул. Ангарская, 4 дерево упало на проезжую часть,

на ул. Кирпичнозаводской, 7 дерево упало на два автомобиля,

также известно о падении деревьев по ул. Балковская, 25 и в Старобазарном сквере.

Как сообщили в «ДТЭК Одесские электросети», в Одесской области без света остаются 69 населенных пунктов, из них 16 — частично. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район.

Уже отремонтировано 11 воздушных линий и 274 трансформаторные подстанции. Свет вернули для 13 029 клиентов в 45 населенных пунктах области.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. На линиях и подстанциях работают 30 бригад, а это — 60 работников и 30 единиц техники.

Фото: Одесский городской совет