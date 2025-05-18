Скорбную весть сообщили на странице Березовского горсовета в Facebook.

Житель села Карнагорово Петр Шестаков, токарь инженерной ремонтной мастерской группы инженерного обеспечения, погиб 8 мая 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Ему было 44 года.

А 13 мая не стало младшего сержанта, командира отделения взвода наблюдения отдельной разведывательной роты 66 ОМБр Олега Урбана. Герою навсегда останется 25 лет.

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Сначала сотни жителей громады «живым» коридором проводили в последний путь Олега Урбана. Его по желанию родных похоронили в Одессе по желанию родных.

Затем встречали траурный кортеж с павшим Героем Петром Шестаковым. Похоронили военного в его родном селе Карнагорово. У погибшего остались мать, жена, дочь и сын, брат и две сестры.

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