Как пишет издание «Бессарабия INFORM» со ссылкой на местные органы власти, командир 2-го разведывательного отделения разведывательного взвода воинской части А7380 с позывным «ПСИХ» Сергей Юрьевич Вишенько погиб 24 апреля этого года в районе населенного пункта Краснополье Сумского района на Сумщине.
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Сергей Вишенько родился 14 декабря 1994 года в селе Десантное Вилковской громады. Последние годы жил в городе Вилково со своей женой и сыном. Он навсегда останется для семьи самым лучшим мужем, отцом и примером для своего сына, рассказали в громаде.
С началом полномасштабного вторжения Сергей добровольно присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины и придерживался своей позиции до последнего дня своей жизни. Он с честью и отвагой стоял на защите своей Родины, демонстрируя пример мужества, верности присяге и несокрушимого духа.
«Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, собратьям и всем, кто знал Сергея. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах. Герои не умирают! Вечная слава и уважение защитнику Украины!», – говорится в сообщении громады.
Сергея Вишенько похоронили сегодня в его родном селе Десантном.
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