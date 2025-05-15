О гибели Максима Нелипы сначала сообщила его жена Тома. Она сообщила, что Максим погиб 12 мая, сейчас выясняются обстоятельства его гибели.

“Мои соболезнования нашим детям, мои глубочайшие соболезнования маме Максика, родным и друзьям! Сочувствую себе и всем нам! Это невыносимая потеря, с которой теперь придется как-то жить. Будь проклята, война!», — написала жена.

Гибель Максима Нелипы также подтвердил его родной брат и волонтер Андрей Нелипа.

После начала полномасштабного вторжения Максим Нелипа вступил в ряды ТрО, а дальше продолжил службу в ВСУ в составе 14-го отдельного полка беспилотных систем. Недавно, по словам его брата, был назначен командиром роты беспилотных систем. В январе этого года Максим Нелипа получил сложное ранение и восстанавливался в больнице Мечникова в Днепре. А после лечения вернулся к военной службе.

“Макс был не только шоумен, юморист, заядлый рыбак, но и воин, защитник Украины. Сначала в ТрО, потом в ВСУ. В последнее время он «выступал» в Силах беспилотных систем — устраивал с помощью БпЛА «зажигательные» фаершоу для российских оккупантов. От работы его «творческого коллектива» в составе 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов рашисты весело шагают на концерты кобзона и квн маслякова» — написал Андрей Нелипа.

О дате и месте захоронения Максима Нелипы семья сообщит позже.

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Биография Максима Нелипы

Максим Нелипа родился в Киеве 16 октября 1976 года. Получил высшее образование в Киевском политехническом институте. Мужчина был капитаном команды «Ковбои политеха» в КВН.

С 2004 года Максим работал на телевидении. Был ведущим программ «Кто там?», «Подъем», «Погода», «Проиграй миллион» и «Народная звезда». Также Максим Нелипа участвовал в шоу «Танцы со звездами». Впоследствии мужчина присоединился к «Дизель Шоу».

Шоумен присоединился к Вооруженным силам Украины в марте 2022 года. Он занимал должность командира разведывательного взвода в структуре командования Сухопутных войск ВСУ. Он выполнял боевые задачи возле Бахмута в Донецкой области.





























