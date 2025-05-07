Об этом в Фейсбук сообщил городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

Николай Николаевич Примак родился и вырос в Измаиле, Овладел профессией программиста в Измаильском техникуме экономики и права, а со временем — и судоводителя в Одесской морской академии. Ходил в рейсы. Судьба подарила ему счастье создать с любимым человеком семью и стать отцом двух детей.

Когда началось полномасштабное военное вторжение России в Украину, Николай Николаевич пошел защищать родную землю и будущее своих детей.

Воевал на самых горячих участках боевого противостояния с российскими оккупантами. А в июле 2024 года исчез…

Родные до последнего надеялись, что он жив, но в мае 2025 года пришла печальная весть: командир пулеметного взвода стрелкового батальона первой танковой бригады младший лейтенант Николай Примак погиб в Бахмутском районе при выполнении боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины от российских оккупантов.

Герой будет похоронен на Аллее Славы на Новом кладбище.

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