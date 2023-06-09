Трагедия в Одесской области: в водоеме утонул подросток

Вчера, 8 июня, в селе Сербка Березовского района, во время отдыха на местном водоеме, утонул подросток 2008 г.р.
После его исчезновения в воде, начались поиски. Кроме спасателей, к поискам присоединились местные жители на собственных плавсредствах, рассказали в ГУ ГСЧС в Одесской области.
Тело парня обнаружили на глубине 1,8 метра и на расстоянии 20 метров от берега.
Спасатели напоминают, что находиться на водоемах Одесской области запрещено. Ни одно место для купания в области не определено.
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