Трагедия в Одесской области: в водоеме утонул подросток

Вчера, 8 июня, в селе Сербка Березовского района, во время отдыха на местном водоеме, утонул подросток 2008 г.р.

После его исчезновения в воде, начались поиски. Кроме спасателей, к поискам присоединились местные жители на собственных плавсредствах, рассказали в ГУ ГСЧС в Одесской области.

Тело парня обнаружили на глубине 1,8 метра и на расстоянии 20 метров от берега.

Спасатели напоминают, что находиться на водоемах Одесской области запрещено. Ни одно место для купания в области не определено.

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