Пошел служить добровольцем: под Бахмутом погиб адвокат из Одесской области

Об этом сообщили в 122-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

Сапер инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода отдельного батальона 122 бригады, солдат Павел Михайлович Немне погиб в марте 2023 года во время выполнения поставленной задачи под Бахмутом Донецкой области.

«Пуля вражеского снайпера унесла жизнь патриота своей страны, отважного воина, ответственного и искреннего человека, достаточно много сделавшего в своей жизни», – отметили в бригаде.

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В гражданской жизни Павел Немна был адвокатом в Одесской области. В свое время прошел Афганистан. Но в 59 лет добровольцем пошел защищать родную землю, записавшись в ряды территориальной обороны.

Вместе с собратьями выполнял задачи непосредственно в районах ведения боевых действий, участвовал в отражении врага на Бахмутском направлении, не давая ему прорваться дальше.

«Он никогда не оставался равнодушным к чужой беде. Жил просто и достойно. Был мужественным и справедливым мужчиной», – вспоминают друзья бойца.

Солдат Павел Немна, который был примером смелости, решительности и стойкости, исполнения воинской обязанности с полной самоотдачей и преданности Родине, подан к награждению государственной наградой – орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно), сообщили в 122 бригаде.

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