На фронте погиб одессит, до войны управлявший отелем

Юрий Цымбал до российского вторжения управлял сетевым отелем Ribas Karpaty, жил при этом в Одессе. С первых дней войны пошел добровольцем в ВСУ защищать Украину.

О гибели воина сообщили в управляющей компании Ribas Hotels Group, где он работал.

“Мы выжили и выстояли. В следующем году желаем одного – не Мира, а нашей Победы”. Такое последнее пожелание написал Юрий 31 декабря 2022 года на своей странице в facebook.

Коллеги сообщают, что с первых месяцев войны Юрий Цымбал, управляющий гостиницей Ribas Karpaty, а потом воин-защитник, уже находился в рядах ВСУ.

“Его ничего не смогло остановить в стремлении защищать страну. И вот, эта болезненная новость…”, — вспоминают в компании.

Пот словам коллег Юрий был очень светлым и открытым. Всегда улыбался и проявлял доброжелательность к окружающим. Был настоящим профессионалом в своем деле.

“Наша команда очень любила его, а он отвечал взаимно. Мы были семьей. Не вернется в живых… Но останется в наших сердцах”, — такими словами попрощались с Юрием в компании, где он работал.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что на фронте погиб известный одесский волонтер и зоозащитник.

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