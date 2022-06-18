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Доброволец и политик из Одессы погиб в бою за Николаев

Доброволец и политик из Одессы погиб в бою за Николаев

Во время боевых действий в Николаеве погиб доброволец из Одессы – политический деятель, член партии «Голос» Алексей Ягодка. Он воевал в полку связи ВСУ.

О смерти своего друга сообщила сегодня волонтер и депутат Наталья Делиева.

«С Алексеем я познакомилась два года назад, когда он пришел ко мне как председателю партии «Голос» Одесской области написать заявление на вступление в партию.

Несколько вопросов было достаточно, чтобы убедиться в том, что передо мной истинный патриот Украины»,

– вспоминает она у себя в Facebook.

член партии «Голос» Алексей Ягодка погиб в Николаеве

Депутат сообщила, что Алексей был активным членом партии «Голос» – он участвовал во всех мероприятиях, во всем помогал, был очень добрым и неравнодушным человеком.

«У него было три высших образования и золотые руки»

– добавила Наталья Делиева.

У погибшего остались трое детей.

Как сообщала «Одесская жизнь», на фронте погибли два друга и соседа из Одесской области.

В начале мая в районе Северодонецка погиб одессит Владимир Лосев. Он был разведчиком, снайпером и оператором квадрокоптера.

А в боях за Мариуполь погиб одессит Виталий Блажко.

Фото с Facebook-страницы Натальи Делиевой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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