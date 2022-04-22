Одесскую область забрасывают фейками со стороны россии: самый свежий про танкер с мазутом

У российских агрессоров нет сил дотянуться физически до Одесского региона. Все что им остается – распространять среди одесситов лживую информацию, чтобы спутать и напугать людей.

Об этом сообщили начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко и спикер ОВА Сергей Братчук.

Так, Максим Марченко рассказал, что сейчас распространяется информация, будто по его приказу в море под Одессой будет затоплен танкер с мазутом. Из-за этого поверхность Черного моря покроется пленкой и это помешает высадке десанта. Глава Одесской ОВА опроверг этот фейк.

«Большей глупости за время войны я еще не слышал. Заверяю российских захватчиков, что вместе с командованием ВМС мы уже придумали гораздо более интересные вещи для встречи морского десанта. После которых они смогут лично передать привет морякам с крейсера «Москва» – отметл Марченко.

А спикер Одесской ОВА Сергей Братчук отметил следующее:

«Против нашего региона активизировалась работа рашистских подразделений информационно-психологических спецопераций… Будьте бдительны и соблюдайте информационную гигиену», — отметил он.

По его словам, фейки и провокации стали массово появляться перед Пасхой. Например, про солдат ВСУ, которые переоденутся в российскую форму и будут обстреливать мирных граждан из минометов. Отметим, что придумать такую глупость могли только те, кто представления не имеет, насколько армия и народ в Украине едины.

Отметим при этом, что прошедшая ночь в Одесской области прошла спокойно, обстрелов не было.

А вот то, что одесские пляжи все еще заминированы – правда, появляться там по-прежнему опасно. И, наоборот, информация о том, что мины убирают – фейк.

Ранее также сообщалось, что на границе с непризнанным Приднестровьем усилили охрану, чтобы не допустить противодействие диверсионно-разведывательных групп агрессора.