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Рашисты распространяют фейк о грядущей «заварухе» в Одессе

Рашисты распространяют фейк о грядущей «заварухе» в Одессе

Телеграм-каналы, администрируемые из России сотрудниками структур информационно-психологических специальных операций, распространяют очередные фейки и пропагандистскую ложь об Одессе.

Об одном из них рассказал у себя в соцсетях спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Итак, все идет к тому, что после Донбасса дело двинется в сторону Николаева-Одессы. И тогда будет заваруха…», – обещают авторы фейка.

фейк об Одессе

Как отмечает Братчук, цель очередного «вброса» рашистов о якобы наступлении московии на Южную Пальмиру после боев на Донецком и Луганском направлении – не что иное как попытка дезориентировать украинцев, посеять панику, разуверить граждан и прикрыть собственные поражения от Вооруженных сил Украины.

«Как известно, на Востоке нашего государства ВС Украины отвергли врагов на Харьковском направлении, ведут удачные боевые действия на Запорожском направлении, сдерживают рашистов на Донецком, Николаевском, Луганском направлениях.

Сил и возможностей для активных действий на Юге у врага просто нет.

У защитников Одессы достаточно сил и средств, чтобы нога ни одного захватчика не ступила на нашу священную землю»,

– отмечает спикер ОВА и призывает одесситов не поддраваться панике и не верить лживой пропаганде.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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