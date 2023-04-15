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Белгород-Днестровский порт снова выставлен на продажу: куда делся покупатель?

Белгород-Днестровский порт снова выставлен на продажу: куда делся покупатель?

Фонд государственного имущества Украины повторно выставит на приватизацию Белгород-Днестровский морской торговый порт.

Как сообщили накануне в Фонде, прошедший в марте аукцион по продаже порта признан несостоявшимся, поскольку победитель торгов, каковым признали предприятие «Укрдонинвест», не оплатил покупку в установленный законом срок – а сделать это он мог до 10 апреля текущего года.

Напомним, Белгород-Днестровский морской торговый порт пытались продать уже дважды. В первый раз его выставили на торги со стартовой ценой в 187 млн грн, но желающих не нашлось.

Во второй раз, 13 марта 2023 года, торги стартовали с 93,7 млн грн. Во время аукциона стоимость актива выросла в 2,3 раза – до 220 млн грн. Самую высокую цену во время торгов – 220,1 млн грн – предложило предприятие «Укрдонинвест», оно же и было признано победителем.

В настоящее время Белгород-Днестровский порт работает только как «сухой порт», то есть, как большой склад, где собирается груз для отправки в дунайские порты Одесской области.

К тому же, сейчас порт является убыточным. По состоянию на 30 сентября 2022 года его долги достигли 104 млн грн, теперь их должен погасить покупатель.

А чтобы порт заработал «в полную силу», необходимо провести дноуглубительные работы в Днестровском лимане.

Кроме того, как отмечает начальник регионального отделения Фонда госимущества Украины по Одесской и Николаевской областях Александр Славский, для своего полноценного развития порт нуждается в очень больших инвестициях: модернизации техники и строительстве современных логистических мощностей. А начать такую модернизацию сможет только частный владелец.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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