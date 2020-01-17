Помстився охоронцям: в Одесі затримали чоловіка, який повідомив про “замінування” супермаркету (відео)

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Повідомлення про загрозу вибуху в крамниці на проспекті Шевченка надійшло до поліції 15 січня о пів на шосту вечора.

На об’єкт були скеровані слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Після кількох годин обстеження жодних вибухових пристроїв та речовин фахівці не виявили.

Відомості за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єкту власності поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України та розпочали заходи, спрямовані на встановлення «мінера».

За кілька годин було затримано 47-річного одесита, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік зізнався, що анонімне повідомлення про вибухівку в супермаркеті – його рук справа. І пояснив, що у такий спосіб вирішив помститися охоронцям закладу, які нібито не пускали його в магазин.

Правопорушника помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Фото: ГУНП

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