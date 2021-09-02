В университете Мечникова прямо на занятиях обвалился потолок: что со студентами?

Инцидент произошел 1 сентября в корпусе университета им. И. И. Мечникова на Французском бульваре. Там прямо во время лекции обрушился потолок в одной из аудиторий.

Об этом сообщает ресурс Новини.LIVE

В это время там слушали лекцию суденты романо-германского факультета.

занятия сразу прервали. к счастью, никто не пострадал. Обломки штукатурки не задели людей.

Обрушение произошло в аудитории №5. Это одна из больших потоковых аудиторий, расположенных на первом этаже корпуса гуманитарных наук.

Предполагаемая причина: здание стремительно ветшает из-за отсутствия нормального отопления. Оно там изначально недостаточное, а в последние годы и вовсе минимальное. В университете даже останавливают занятия, чтобы съкономить на тепле.

Источник: Новини.LIVE

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