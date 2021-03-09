Министерство образования и науки Украины приняло решение о реорганизации некоторых высших учебных заведений из-за децентрализации. Реорганизация будет осуществляться методом присоединения учебных заведений в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.
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Так, Одесский национальный политехнический университет (ныне Государственный университет «Одесская политехника») объединят с Одесским региональным институтом государственного управления при Президенте Украины.
Таким образом власти хотят создать мощные и современные университеты с большими возможностями, а также улучшить уровень подготовки и повышения квалификации государственных служащих и специалистов местного самоуправления. Хотя ни преподавателям вуза, ни студентам новшества не по душе.
Ранее мы рассказывали о разработках ученых Государственного университета «Одесская политехники».