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Из Одессы в аэропорт Кишинев запустят автобус: как будет работать трансфер

Из Одессы в аэропорт Кишинев запустят автобус: как будет работать трансфер

Одесситы, направляющиеся в международный аэропорт Кишинев, уже в ближайшее время смогут воспользоваться специальным трансфером. Это даст возможность ускорить проезд через границу и разгрузить пункты пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации (военной администрации).

Продолжается подготовка к запуску первого аэротрансфера Одесса-Кишинев. В Одесской ОГА провели совещание с украинскими и молдавскими пограничниками и представителями миссии EUBAM, где обсудили механизм работы будущего трансфера.

Как отметил заместитель председателя Одесской ОВА Сергей Кропива, запуск трансфера поможет ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев и разгрузить пункты пропуска через границу, в первую очередь в районе МПП «Маяки – Паланка – Удобное».

«Организованная перевозка пассажиров также уменьшит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок. Будем делать все для того, чтобы запустить первые автобусы в ближайшее время!», — заявил Сергей Кропива.

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Как будет работать трансфер

Регистрация пассажиров в электронной системе. Для этого необходимо прикрепить:

  • копии билета на самолет отправлением из Кишинева,
  • указать личные данные и сведений о военном учете,
  • сообщить о необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью.

Формирование групп пассажиров. Группы формируются за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева. Основные направления:

  • Кишинев – Стамбул,
  • Кишинев – Варшава,
  • Кишинев – Вена.

Перевозка пассажиров по аэротрансферу. Автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами отправляется из Одессы в Кишинев. Прохождение таможенных и пограничных процедур будет проходить в ускоренном режиме — не более 30 минут пребывания автобуса в зоне контроля.

Планируется, что вся поездка от Одессы до аэропорта Кишинева будет занимать около 4 часов.

Ранее руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что для запуска проекта «Аэротрансфера»  необходимы автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров. В этом вопросе Одесса рассчитывает на помощь ПРООН.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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