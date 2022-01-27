Появились новые подробности расстрела в Днепре и видео трагедии (видео 18+)

Военнослужащий Нацгвардии и Одесской области Артем Рябчук расстрелял в Днепре 10 человек. 5 из них погибли. Новые подробности случившегося рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Также в сети появилось видео трагедии.

Пострадавшим строчно нужна кровь

У себя в facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о состоянии здоровья раненых.

Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22 летнюю девушку военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трёх литров крови,

— написал советник министра.

По словам Антона Геращенко, в тяжёлом состоянии находится ещё один нацгвардеец, которого также ранили в живот. Жизни еще двоих раненых, доставленных в больницу им Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.

Пятого пострадавшего доставили в 16 городскую больницу города Днепра. Его сотояние тоже очень тяжелое. Солдат ранен в грудь, бедро и плечо.

Антон Геращенко призвал жителей Днепра поддержать раненых нацгвардейцев и сдать кровь.

Также в сети появилась видеозапись с камеры наблюдения в оружейной комнате, на которой видно, как Артем Рябчук хладнокровно расстреливает своих сослуживцев, раз за разом возвращаясь за новыми боеприпасами.

Наказание будет жестким в любом случае По словам Антона Геращенко, в обязанности Артема Рябчука, расстрелявшего своих сослуживцев, входила охрана территории завода «Южмаш».

Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца.

Советник министра написал:

В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? Не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе? А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание.

Напомним, что сегодня, 27 января, в 3:40 ночи военнослужащий национальной гвардии Украины Артем Рябчук устроил массовый расстрел людей на днепровском заводе Южмаш, который охранял.

Среди жертв стрелка как его сослуживцы, так и работницы завода. Сейчас известно о 10 жертвах. 5 из них умерли. Это 4 нацгвардейца и 1 сотрудница Южмаша.

В городе Днепр был введен план перехвата «Сирена» и вскоре подозреваемого в массовом растреле людей задержали патрульные полицейские.

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