Появились новые подробности расстрела в Днепре и видео трагедии (видео 18+)

Военнослужащий Нацгвардии и Одесской области Артем Рябчук расстрелял в Днепре 10 человек. 5 из них погибли. Новые подробности случившегося рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Также в сети появилось видео трагедии.
Пострадавшим строчно нужна кровь
У себя в facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о состоянии здоровья раненых.
Какой же надо быть мразью, чтоб выпустить 3 пули в упор в 22 летнюю девушку военнослужащую Национальной Гвардии?! Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трёх литров крови,
— написал советник министра.
По словам Антона Геращенко, в тяжёлом состоянии находится ещё один нацгвардеец, которого также ранили в живот. Жизни еще двоих раненых, доставленных в больницу им Мечникова, по оценкам врачей, вне опасности.
Пятого пострадавшего доставили в 16 городскую больницу города Днепра. Его сотояние тоже очень тяжелое. Солдат ранен в грудь, бедро и плечо.
Антон Геращенко призвал жителей Днепра поддержать раненых нацгвардейцев и сдать кровь.
Также в сети появилась видеозапись с камеры наблюдения в оружейной комнате, на которой видно, как Артем Рябчук хладнокровно расстреливает своих сослуживцев, раз за разом возвращаясь за новыми боеприпасами.
Наказание будет жестким в любом случае
В первую очередь перед следствием будет стоять вопрос: что послужило мотивом для того, чтобы совершить столь ужасное преступление? Не поддавался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе? А также то, как он проходил медицинскую комиссию по выводам которой ему было предоставлено право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он будет нести самое жестокое наказание.
Напомним, что сегодня, 27 января, в 3:40 ночи военнослужащий национальной гвардии Украины Артем Рябчук устроил массовый расстрел людей на днепровском заводе Южмаш, который охранял.
Среди жертв стрелка как его сослуживцы, так и работницы завода. Сейчас известно о 10 жертвах. 5 из них умерли. Это 4 нацгвардейца и 1 сотрудница Южмаша.
В городе Днепр был введен план перехвата «Сирена» и вскоре подозреваемого в массовом растреле людей задержали патрульные полицейские.
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