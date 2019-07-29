Огнестрел: солдата с ранением в голову нашли в помещении суда в Одессе

В одном из помещений Киевского райсуда города Одессы прогремел выстрел. Бойцы Нацгвардии нашли там солдата, получившего огнестрельное ранение в голову.
Об этом сообщает пресс-служба Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.
Нацгвардейцы, примчавшиеся на звук выстрела, в это время охраняли помещение суда.
Сейчас врачи борются за спасение жизни раненого солдата.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа и скорая помощь. Начато служебное расследование.
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