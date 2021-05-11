Новости Одессы и Одесской области

Американский фрегат покинул Одессу

Американский фрегат покинул Одессу

Американский корабль береговой охраны USCGC Hamilton покинул Одессу.

Днем 11 мая буксиры оттащили фрегат от 15 причала Морвокзала.

Американцы взяли курс на Констанцу (Румыния), в этом районе будут совместные учения с кораблями ВМФ Румынии. Вместе с фрегатом море вышел корабль морской охраны Украины «Николаев», пишет “Думская“.

Напомним, что фрегат зашел в Одессу 10 мая, в рамках запланированного визита после совместных учений с флотом Украины.

С украинской стороны в этих учениях участвовал флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников». Он встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы.

Фото: Думская

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