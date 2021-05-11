Американский фрегат покинул Одессу

Днем 11 мая буксиры оттащили фрегат от 15 причала Морвокзала.

Американцы взяли курс на Констанцу (Румыния), в этом районе будут совместные учения с кораблями ВМФ Румынии. Вместе с фрегатом море вышел корабль морской охраны Украины «Николаев», пишет “Думская“.

Напомним, что фрегат зашел в Одессу 10 мая, в рамках запланированного визита после совместных учений с флотом Украины.

С украинской стороны в этих учениях участвовал флагман морской охраны Госпогранслужбы Украины «Григорий Куропятников». Он встретил американский фрегат в 100 морских милях от Одессы.

Фото: Думская