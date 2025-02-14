Штормовое предупреждение: днем 15 февраля в Одессе ожидаются порывы северо-западного ветра, 15-17 м/с. Утром и днем гололедица.
Прогноз погоды в Одессе на 15 февраля
Облачно. Небольшие осадки. Слабый гололед. Утром и днем гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.
Температура ночью и днем от 1°C мороза до 1°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 февраля
Облачно, облачно. Небольшие осадки, ночью и утром местами умеренные.
Местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью и днем от 3°C мороза до 2°C тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км, гололедица.
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