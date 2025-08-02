Ключевые моменты:

  • Завтра, 3 августа 2025, в Одессе и области будет жарко и сухо, без осадков, температура воздуха днем может подняться до +34°C;
  • Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, море прогреется до +24 °C.
  • На дорогах видимость хорошая, погодных помех не ожидается.

Прогноз погоды в Одессе на 3 августа

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.

Температура морской воды 23-24°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 августа

По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-22°С днем 29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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