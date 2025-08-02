Ключевые моменты:
- Завтра, 3 августа 2025, в Одессе и области будет жарко и сухо, без осадков, температура воздуха днем может подняться до +34°C;
- Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, море прогреется до +24 °C.
- На дорогах видимость хорошая, погодных помех не ожидается.
Прогноз погоды в Одессе на 3 августа
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 августа
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-22°С днем 29-34°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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