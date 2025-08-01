Ключевые моменты:

Компания ООО «РОСТДОРСТРОЙ» построит площадку для стоянки автомобилей на трассе Одесса — Рени.

Предусмотрено 46 машино-мест для грузовиков и 13 — для легковых авто.

Стоимость работ: 179,46 млн грн без НДС.

50% расходов покрывает грант ЕС по программе «Механизм Соединение Европы» (CEF).

Срок завершения: до 31 декабря 2025 года.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщили о завершении процедуры публичных закупок по проекту обустройства площадки для стоянки транспортных средств и отдыха участников дорожного движения на трассе государственного значения М-15 Одесса — Рени.

По результатам тендера в системе Prozorro определена подрядная организация — ООО «РОСТДОРСТРОЙ».

Стоимость работ составляет 179 млн. 460 тыс. грн. Финансирование проекта предполагается по гранту, предоставленному в рамках программы ЕС «Механизм» Соединение Европы», который покрывает 50% расходов. Вторая половина расходов финансируется из государственного бюджета.

Площадка рассчитана на 46 машино-мест для грузового транспорта и 13 машино-мест для легковых автомобилей, в том числе два места для лиц с инвалидностью.

«Реализация этого проекта позволит создать современную и безопасную площадку для временной остановки транспортных средств, ожидания оформления и отдыха водителей возле пункта пропуска через государственную границу Рени — Джюрджюлешть”, — комментируют в Службе восстановления.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2025 года.

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