Погода в Одессе: 24 ноября будет так же ветрено?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня ночью в Одессе сохранятся порывы северо-западного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с.

В мэрии города призывают одесситов соблюдать осторожность и по возможности ограничить поездки и перемещения, а также не стоять под большими ветками, не парковать авто под деревьями и из-за высокой минной опасности не посещать пляжную зону.

Прогноз погоды в Одессе на 24 ноября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 24 ноября

По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Автор фото: Юрий Бершадский