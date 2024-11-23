Погода в Одессе: 24 ноября будет так же ветрено?

По прогнозу синоптиков, штормовой ветер, накрывший несколько дней назад Одессу и Одесскую область, не утихнет и завтра, в воскресенье, 24 ноября 2024 года. И в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня ночью в Одессе сохранятся порывы северо-западного ветра. Его скорость может достигать 15-20 м/с.
В мэрии города призывают одесситов соблюдать осторожность и по возможности ограничить поездки и перемещения, а также не стоять под большими ветками, не парковать авто под деревьями и из-за высокой минной опасности не посещать пляжную зону.
Прогноз погоды в Одессе на 24 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 4-6°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 24 ноября
По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Автор фото: Юрий Бершадский