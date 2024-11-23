Погода в Одесі: 24 листопада буде таким же вітряним?

За прогнозами синоптиків, штормовий вітер, який кілька днів тому накрив Одесу та Одеську область, не вщухне і завтра, у неділю, 24 листопада 2024 року. А в області продовжує діяти штормове попередження.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні вночі в Одесі збережуться пориви північно-західного вітру. Його швидкість може досягати 15-20 м/с.
У міській мерії закликають одеситів дотримуватися обережності та за можливості обмежити поїздки та переміщення, а також не стояти під великими гілками, не паркувати авто під деревами і через високу мінну небезпеку не відвідувати пляжну зону.
Прогноз погоди в Одесі на 24 листопада
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний 9-14 м/с, вночі можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі 0-2°С морозу, вдень 4-6°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 24 листопада
По Одеській області в неділю очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний 9-14 м/с, вночі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень 3-8°С тепла.
На автодорогах області видимість добра.
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Автор фото: Юрій Бершадський