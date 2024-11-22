Афиша Одессы 22-24 ноября: бесплатные спектакли, экскурсии, выставки

Мы живем во время исторических событий. 10 лет Революции Достоинства, 20 лет Оранжевой революции, годовщины трагических событий столетней давности – Голодоморов разных лет… тысяча дней большой войны. Все эти события уже в учебниках истории, а мы – имена на страницах этих учебников. Именно людям и историческим событиям посвящено большинство выставок, концертов, дискуссий в эти выходные. И это не про развлечения. Это про выбор, который мы все делаем каждый день. Мы – предлагаем, а вы выбираете ваших людей и ваши события.
Что: Открытие выставки Евгения Кома «Сращение»
Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей
Когда: 22 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/1CoPSwganc/
Что: Концерт класса заслуженной артистки Украины Людмилы Чернецкой
Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал
Когда: 22 ноября, 15:30
https://odma.edu.ua/konczert-klasu-zasluzhenoyi-artystky-ukrayiny-doczenta-kafedry-narodnyh-instrumentiv-lyudmyly-cherneczkoyi/
Что: Выставка-реквием «Несломленные Голодомором»
Где: Итальянская, 18, Одесское высшее профессиональное училище морского туристического сервиса
Когда: 23 ноября, 12:00
https://www.facebook.com/share/1YHDaQUWRt/
Что: Выставка «Пять граней красоты»
Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого
Когда: 23 ноября, 13:00
https://www.facebook.com/photo/?fbid=576068748130111&set=a.191058943297762
Что: Концерт ко Дню Достоинства и Свободы
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 23 ноября, 14:00
https://www.facebook.com/share/14reo6d7Jh/
Что: «Шестое чувство». Выставка Юлии Любиной
Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского
Когда: 23 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/15VMFmMZgm/
Что: Встреча «Голодомор. Страшная его жатва»
Где: Королёва, 46-а, библиотека для юношества
Когда: 23 ноября, 15:00
https://www.facebook.com/share/15k68o3LLT/
Что: Открытие выставки «Во всём есть трещина. Так в вещи попадает свет»
Где: Еврейская, 49, Пространство «На времени»
Когда: 23 ноября, 17:00
Регистрация обязательна: https://forms.gle/twCb6EhSGrJfKdQP7
https://www.facebook.com/share/15j7KEYx6k/
Что: Перформанс Алексея Шмурака «Маргиналии к эволюции»
Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей
Когда: 24 ноября, 13:00
free donation
https://www.facebook.com/share/1AKDsJ1iT4/
Что: День еврейских знаний
Где: Место объявляется после регистрации bit.ly/dez_2024
Когда: 24 ноября, 13:00
https://www.facebook.com/share/14spRAuYiY/
Что: Экскурсия по выставке Шкуропата «Возрождение»
Где: Польская, 19, Музей Блещунова
Когда: 24 ноября, 14:00
free donation
https://www.facebook.com/share/14SuF1k3CA/