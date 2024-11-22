Афиша Одессы 22-24 ноября: бесплатные спектакли, экскурсии, выставки

Что: Открытие выставки Евгения Кома «Сращение»

Где: Ланжероновская, 2, Литературный музей

Когда: 22 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/1CoPSwganc/





Что: Концерт класса заслуженной артистки Украины Людмилы Чернецкой

Где: Новосельского, 63, Музыкальная академия, Большой зал

Когда: 22 ноября, 15:30

https://odma.edu.ua/konczert-klasu-zasluzhenoyi-artystky-ukrayiny-doczenta-kafedry-narodnyh-instrumentiv-lyudmyly-cherneczkoyi/





Что: Выставка-реквием «Несломленные Голодомором»

Где: Итальянская, 18, Одесское высшее профессиональное училище морского туристического сервиса

Когда: 23 ноября, 12:00

https://www.facebook.com/share/1YHDaQUWRt/





Что: Выставка «Пять граней красоты»

Где: Преображенская, 35-а, б-ка Багрицкого

Когда: 23 ноября, 13:00

https://www.facebook.com/photo/?fbid=576068748130111&set=a.191058943297762





Что: Концерт ко Дню Достоинства и Свободы

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 23 ноября, 14:00

https://www.facebook.com/share/14reo6d7Jh/





Что: «Шестое чувство». Выставка Юлии Любиной

Где: Троицкая, 49-51, б-ка Грушевского

Когда: 23 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/15VMFmMZgm/





Что: Встреча «Голодомор. Страшная его жатва»

Где: Королёва, 46-а, библиотека для юношества

Когда: 23 ноября, 15:00

https://www.facebook.com/share/15k68o3LLT/





Что: Открытие выставки «Во всём есть трещина. Так в вещи попадает свет»

Где: Еврейская, 49, Пространство «На времени»

Когда: 23 ноября, 17:00

Регистрация обязательна: https://forms.gle/twCb6EhSGrJfKdQP7

https://www.facebook.com/share/15j7KEYx6k/





Что: Перформанс Алексея Шмурака «Маргиналии к эволюции»

Где: Софиевская, 5-а, Художественный музей

Когда: 24 ноября, 13:00

free donation

https://www.facebook.com/share/1AKDsJ1iT4/





Что: День еврейских знаний

Где: Место объявляется после регистрации bit.ly/dez_2024

Когда: 24 ноября, 13:00

https://www.facebook.com/share/14spRAuYiY/





Что: Экскурсия по выставке Шкуропата «Возрождение»

Где: Польская, 19, Музей Блещунова

Когда: 24 ноября, 14:00

free donation

https://www.facebook.com/share/14SuF1k3CA/



