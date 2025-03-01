Прогноз погоды в Одессе на 2 марта
В Одессе завтра облачно. Умеренные осадки. Налипание мокрого снега.
Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью и днем 1-3°С тепла.
Как сообщалось ранее, из-за предстоящей непогоды на завтрашний день в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение первого (желтого) уровня опасности
Прогноз погоды в Одесской области на 2 марта
По Одесской области завтра облачно. Умеренные осадки. Налипание мокрого снега, ночью и утром местами гололедица.
Ветер юго-восточный, днем северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 1-6°С тепла.
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Фото Марии Котовой