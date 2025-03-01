«В течение суток 2 марта ожидается налипание мокрого снега», – предупреждают синоптики.
Напомним, сегодня, 1 марта, в Одессе и области облачно с прояснениями. Днем воздух прогреется до 4-7°C
В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Также не следует оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач, а передвигаться под деревьями надо осторожно, поскольку в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.
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