Прогноз погоди в Одесі на 2 березня
В Одесі завтра хмарно. Помірні опади. Налипання мокрого снігу.
Вітер південно-східний, вдень північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень 1-3°С тепла.
Як повідомлялося раніше, через майбутню негоду на завтрашній день в Одесі та області оголошено штормове попередження першого (жовтого) рівня небезпеки
Прогноз погоди в Одеській області на 2 березня
По Одеській області завтра хмарно. Помірні опади. Налипання мокрого снігу, вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний, вдень північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 1-6°С тепла.
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Фото Марії Котової