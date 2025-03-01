Февраль в Одессе, в снегу

Прогноз погоди в Одесі на 2 березня

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В Одесі завтра хмарно. Помірні опади. Налипання мокрого снігу.

Вітер південно-східний, вдень північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 1-3°С тепла.

Як повідомлялося раніше, через майбутню негоду на завтрашній день в Одесі та області оголошено штормове попередження першого (жовтого) рівня небезпеки

Прогноз погоди в Одеській області на 2 березня

По Одеській області завтра хмарно. Помірні опади. Налипання мокрого снігу, вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, вдень північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 1-6°С тепла.

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Фото Марії Котової

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