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Погибшему на войне учителю из Одесской области просят присвоить «Героя Украины»

Погибшему на войне учителю из Одесской области просят присвоить «Героя Украины»

Президента Украины просят присвоить почетное звание Героя Украины погибшему на войне учителю из Одесской области Владимиру Калмыку.

Петицию, которая набрала уже более 13 тысяч голосов, о присвоении звания Героя Украины посмертно Владимиру Калмыку зарегистрировали на сайте президента дочери и жена погибшего защитника.

 

Владимир Иванович Калмык в мирной жизни работал учителем физкультуры в Беляевском лицее.

Когда началась полномасштабная война, учитель ушел добровольцем. На тот момент ему было 55 лет. Защищал Украину в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Погиб Владимир Иванович 17 сентября в результате вражеского артобстрела во время наступления наших воинов на Херсонском направлении.

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Человек с большим сердцем, с большой силой воли, он до последнего вздоха был предан защите своего народа — народа Украины. Больше всего желал, чтобы дети учились в свободной, мирной, успешной стране, искренне верил в Победу.

«Для всех нас, родных, он Герой. Своим поступком он показал будущим поколениям, что такое настоящая отвага, сила воли, честь и любовь к родной земле, к Украине. Именно поэтому, Калмык Владимир Иванович заслуживает высшую награду — Герой Украины (к сожалению, посмертно)», — говорится в обращении дочерей и жены воина.

Фото Суспильне Одесса

 

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