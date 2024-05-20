Погибшему на войне учителю из Одесской области просят присвоить «Героя Украины»

Петицию, которая набрала уже более 13 тысяч голосов, о присвоении звания Героя Украины посмертно Владимиру Калмыку зарегистрировали на сайте президента дочери и жена погибшего защитника.

Владимир Иванович Калмык в мирной жизни работал учителем физкультуры в Беляевском лицее.

Когда началась полномасштабная война, учитель ушел добровольцем. На тот момент ему было 55 лет. Защищал Украину в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Погиб Владимир Иванович 17 сентября в результате вражеского артобстрела во время наступления наших воинов на Херсонском направлении.

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Человек с большим сердцем, с большой силой воли, он до последнего вздоха был предан защите своего народа — народа Украины. Больше всего желал, чтобы дети учились в свободной, мирной, успешной стране, искренне верил в Победу.

«Для всех нас, родных, он Герой. Своим поступком он показал будущим поколениям, что такое настоящая отвага, сила воли, честь и любовь к родной земле, к Украине. Именно поэтому, Калмык Владимир Иванович заслуживает высшую награду — Герой Украины (к сожалению, посмертно)», — говорится в обращении дочерей и жены воина.

Фото Суспильне Одесса