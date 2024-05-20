Загиблому на війні вчителю з Одеської області просять присвоїти «Героя України»

Президента України просять присвоїти почесне звання Героя України загиблому на війні вчителю з Одеської області Володимиру Калмику.
Петицію, яка набрала вже понад 13 тисяч голосів, про присвоєння звання Героя України посмертно Володимиру Калмику зареєстрували на сайті президента доньки та дружина загиблого захисника.
Володимир Іванович Калмик у мирному житті працював учителем фізкультури в Біляївському ліцеї.
Коли почалася повномасштабна війна, вчитель пішов добровольцем. На той момент йому було 55 років. Захищав Україну у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
Загинув Володимир Іванович 17 вересня внаслідок ворожого артобстрілу під час наступу наших воїнів на Херсонському напрямку.
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Людина з великим серцем, з великою силою волі, він до останнього подиху був відданий захисту свого народу – народу України. Найбільше бажав, щоб діти навчалися у вільній, мирній, успішній країні, щиро вірив у Перемогу.
“Для всіх нас, рідних, він Герой. Своїм вчинком він показав майбутнім поколінням, що таке справжня відвага, сила волі, честь і любов до рідної землі, до України. Саме тому, Калмик Володимир Іванович заслуговує на найвищу нагороду – Герой України (на жаль, посмертно)”, – йдеться у зверненні доньок і дружини воїна.
Фото Суспільне Одеса