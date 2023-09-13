В Одесской области похоронят воина, погибшего год назад при освобождении Херсонщины

Завтра, 14 сентября, в Одесской области попрощаются с погибшим на фронте младшим сержантом Александром Павленко. Защитнику навсегда останется 35…

Об этом сообщили в Белгороде-Днестровской районной государственной администрации.

В Мологовской громаде будут прощаться с военнослужащим Александром Павленко 1987 года рождения. Мужчина погиб 16 сентября 2022 года в ходе наступательных действий при освобождении оккупированных территорий в районе села Правдино Херсонской области.

Прощание с защитником состоится 14 сентября в 11:00 в родном селе Александра — Выпасном.

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