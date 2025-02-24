Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».

Виктор Витальевич Полывяный командовал Одесской 160 зенитно ракетной бригадой с начала войны до марта 2024 года. За боевые заслуги награжден орденом Богдана Хмельницкого II и III степени и орденом Даниила Галицкого.

Виктор Полывяный погиб в сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности Украины.

Похоронен Герой в поселке Авангард Одесской области на Аллее Славы.

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