Подростка из Одесской области убила боевая часть «шахеда», – полиция

Подростка из Одесской области убила боевая часть «шахеда», – полиция

В среду, 3 июля, в одном из сел Измаильского района Одесской области трагически погиб 15-летний школьник – юноша пытался разобрать у себя во дворе неизвестный предмет, который нашел в лесополосе неподалеку от дома, и тот сдетонировал, вызвав пожар. Сегодня, 4 июля, стали известны подробности вчерашней трагедии.

Как пишет издание «Думская» со ссылкой на источник в полиции, погибший от взрыва 15-летний житель села Старая Некрасовка Сафьяновской громады пытался разобрать боевую часть российского «шахеда».

По информации экспертов, осмотревших место происшествия, подросток пытался при помощи молотка и угловой шлифмашины разобрать боевую часть российского беспилотника типа «шахед» (он же «Герань-2»). Части дрона он нашел в лесополосе и принес во двор своего дома.

После очередного удара прогремел взрыв и вспыхнул пожар. От полученных травм подросток скончался на месте.

Его мать, которая в этот момент находилась в доме, не пострадала, но была госпитализирована в шоковом состоянии.

Ранее в Подольском районе Одесской области поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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