Подростка из Одесской области убила боевая часть «шахеда», – полиция

Как пишет издание «Думская» со ссылкой на источник в полиции, погибший от взрыва 15-летний житель села Старая Некрасовка Сафьяновской громады пытался разобрать боевую часть российского «шахеда».

По информации экспертов, осмотревших место происшествия, подросток пытался при помощи молотка и угловой шлифмашины разобрать боевую часть российского беспилотника типа «шахед» (он же «Герань-2»). Части дрона он нашел в лесополосе и принес во двор своего дома.

После очередного удара прогремел взрыв и вспыхнул пожар. От полученных травм подросток скончался на месте.

Его мать, которая в этот момент находилась в доме, не пострадала, но была госпитализирована в шоковом состоянии.

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