В одесской мэрии обыски: есть задержанные

Борцы с коррупцией заявили, что разоблачили новую преступную организацию, взявшую под контроль Одесский горсовет. Задержаны три человека: два организатора и пособник.

Об этом сообщили в САП и НАБУЮ передает телеграм-канал «Одесской Жизни».

5 декабря 2022 года НАБУ и САП задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.255, ч.3 ст.369 УК Украины. Речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и других участников ЗО.

Следствие установило, что осенью 2021 года, после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации (далее – ПО), специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного завладения имуществом коммунальной собственности Одессы, в городе появилась новая. Эта ПО взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы П0 наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования.

Издание «Думская», со ссылкой на свои источники, сообщило, что один из задержанных – миллионер Борис Кауфман. Среди прочего он владеет Одесским аэропортом и несколькими отелями.