Подозреваемый первый заместитель мэра Одессы подал в отставку из-за границы – СМИ

Первый заместитель одесского городского головы Михаил Кучук подал заявление о своей отставке. Городской чиновник сделал это почте, так находится сейчас за рубежом.

Об это сообщило издание “Думская”, которое сослалось на собственные источники в мэрии.

Напомним, что Михаил Кучук и еще два вице-мэра Одессы ( и.о. заместителя Олег Брындак и заместительнице мэра Светлана Бедрега) подозреваются в участии в преступной организации.

Ее организаторами следствие считает одесского миллионер Бориса Кауфмана и его бизнес-партнера Александра Грановского (Боруховича).

Подозреваемым вменяется в вину, что они систематически подкупали высших должностных лиц мэрии (трех вице-мэров) и получали откаты от застройщиков за содействие их бизнесу, а также от муниципальных подрядчиков и поставщиков товаров и услуг.

От последних они требовали “откаты” в размере 10% от стоимости поставки.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала что суд арестовал одесских миллионеров Кауфмана и Грановского.

Читайте также: В одесской мэрии обыски — есть задержанные