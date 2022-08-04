Доллар растет: что будет с ценами после обвала гривны?

Курс доллара в Украине взлетел на 25%. Такой скачок неизбежно приводит к росту цен. Как снижение курса гривны отразится на наших кошельках, прогнозируют эксперты-экономисты.

Подорожает ли топливо?

С ростом курса валют, прогнозируют аналитики, подорожает все: от топлива до продуктов.

В первую очередь, считают специалисты, повысятся цены на заправках. Хотя пока в Одесском регионе горючее отпускают по прежней стоимости: бензин в среднем по 52 гривны, дизтопливо – по 57. Правда, сразу же после долларового скачка цены на горючее поднялись на три-четыре гривны. Но на сегодняшний день – стабилизировались.

Впрочем, подорожание неизбежно, считают эксперты. Ведь закупать топливо придется по новому курсу. И прогнозируют рост цен на горючее до 60 гривен за литр. По этой же причине может подняться цена и на транспортные услуги.

Импортные товары: подорожание неизбежно?

Скачок цен на топливо снежным комом повлечет за собой подорожание всех товаров. А взлет доллара – в первую очередь импортных. По прогнозам экономистов, с большой долей вероятности импорт вырастет в цене на 10-20%.

Прежде всего, подорожают завозимые продукты питания с маленьким сроком хранения: к примеру, бананы, цитрусовые, морская рыба. Со временем – когда запасы закончатся – цены взлетят и на другие импортные продовольственные товары, алкоголь, промтовары. Так что, если вы планировали приобрести бытовую химию, косметику, технику для дома – лучше сделать это уже сейчас.

Вырастут цены на медикаменты. И не только на приобретенные за границей, но и на отечественные. Ведь производят их из импортных составляющих.

Подорожают также товары украинского производства, при изготовлении которых используются импортные сырье и комплектующие.

Что будет с ценами на отечественные продукты

Цены на отечественные продукты, заверяют в НБУ, из-за повышения курса доллара могут вырасти «всего лишь» на 2-3%.

Вместе с тем некоторые эксперты считают, что рост курса может даже «перебить» подорожание. Причина – затрудненная логистика. Из-за военных действий доступность к продукции значительно ухудшилась. Поэтому доставлять товары приходится объездными дорогами, что удорожает расходы на транспортировку.

Ожидать повышения цен, по прогнозам специалистов, в первую очередь следует на товары зерновой группы – крупы и хлеб.

А вот цены на говядину могут сохраниться на прежнем уровне, обнадеживают эксперты. Не исключено даже их снижение на 2-3%. Причина – в перенасыщении рынка. Говядина в большой мере экспортировалась за границу. Сейчас же из-за блокировки портов говяжье мясо почти не продается. А мясоперерабатывающие комплексы на сегодняшний день говядину почти не покупают.

Отсутствие экспорта «отложит» рост цен на курятину. А вот со свининой ситуация сложнее. Промышленное производство свиного мяса сократилось из-за ухода с рынка производителей с юго-востока страны. Что вместе с повышением цен на горючее и затрудненной логистикой, вероятно, поспособствует повышению стоимости этого продукта.

Подорожания овощей, по мнению экспертов, не будет. Это – сезонный продукт. Соответственно, по мере поступления нового урожая цена на овощи обычно снижается.

Услуги транспорта и связи: тарифы вырастут?

Рост цен на топливо вынудил повысить тарифы на свои услуги «Укрпочту». Ведь стоимость доставки в большой мере зависит от цены бензина и дизеля. В среднем тарифы на эти услуги выросли на 13-16%.

А вот «Укрзалізниця» в военное время цены на билеты для пассажиров повышать не планирует.

Коммуналка: готовимся платить больше?

До конца войны Верховная Рада планирует «заморозить» тарифы на газ и отопление. Не изменится для населения и цена за электричество.

Отопительный сезон правительство обещает начать вовремя. Вместе с тем украинцев предупреждают о понижении температуры в домах. Оптимальный температурный режим в помещении должен будет колебаться в пределах 18-20°C. Но ни в коем случае не опускаться ниже 16°C.

Рано или поздно цены на коммунальные услуги все же «выстрелят». Ведь надолго быть оторванными от рынка тарифы не могут.

Вероника Полищук

Фото: Сегодня, Главред, Gsminfo.com.ua, Апостроф