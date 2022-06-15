Грозит ли Одесской области дефицит соли, сахара, уксуса и соды? (видео)

В последнее время в соцсетях распространяется информация о вероятном возникновении дефицита на такие важные продукты, как соль, сахар, а также на уксус и пищевую соду. Из-за войны наблюдается ажиотажный спрос на эти товары, что в свою очередь приводит к росту цен. Но грозит ли дефицит на эти продукты Одесской области? На этот вопрос ответил замначальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Радулов.

По словам Радулова, искусственно созданный ажиотаж на соль объясняется остановкой работы одного из крупнейших предприятий по соледобыче в Европе – «Артемсоль», которое сейчас простаивает из-за постоянных обстрелов оккупантов.

Между тем, отмечает замначальника ОВА, проблема решена в полном объеме за счет импорта соли из Турции, Румынии, Польши и Германии. А дефицит, который может возникать в отдельных случаях, обусловлен лишь спросом.

Что касается ситуации с сахаром, то, по данным экспертов, сейчас на рынке его на 40% больше, чем в прошлом году, а потребителей, к сожалению, на 15% меньше, за счет того, что население частично уехало из страны.

«Для дефицита этого товара нет оснований, произведенного в 2021/2022 маркетинговые годы сахара хватит, чтобы перекрыть потребность Украины в этом продукте в полном объеме. Однако из-за ажиотажного спроса некоторые торговые сети области ввели ограничения на реализацию товаров – не более 5 кг сахара в «дни руки», а соли – не более двух единиц»,

– говорит заместитель Начальника Одесской ОВА.

По словам Дмитрия Радулова, дефицита уксуса сейчас нет. Вся продукция регулярно поступает в точки сбыта.

«Может изменяться только цена, ведь она зависит от логистической составляющей. В настоящее время производство уксуса работает бесперебойно. Проблем с поставками сырья (уксусной кислоты) нет. Искусственная нехватка этого продукта в некоторых торговых сетях связана с общим ажиотажем на социальные товары, который запустил опять же искусственный дефицит соли. Продажа уксуса выросла в три раза. Поставщики увеличили объемы производства и отгрузок – ситуация уже стабилизировалась»,

– отмечает замначальника Одесской ОВА.

Сода в Украине не производится, и в последние годы импортировалась на 100%. Ее достаточно в Турции и она законтрактована для обеспечения спроса. В настоящее время в сетях «Копейка», «Таврия», «АТБ», «Сільпо» и других магазинах Одесской области эти товары имеются в наличии и законтрактованы в необходимом количестве.

В Одесской ОВА просят одесситов не создавать ажиотажный спрос на указанные товары и не способствовать врагу.