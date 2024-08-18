Новости Одессы и Одесской области

Защитник из Тарутино погиб, выполняя боевое задание

Защитник из Тарутино погиб, выполняя боевое задание

Одесская область и Украина снова потеряли своего верного сына, героически сражавшегося с коварным врагом: 12 августа 2024 года на фронте погиб 31-летний военнослужащий из Тарутино Николай Чарка.

Скорбную весть сообщили на сайте Тарутинского сельского совета.

“С большой грустью сообщаем, что наш защитник, солдат Чарка Николай Олегович, 10.06.1993 г.р., погиб 12.08.2024 во время выполнения боевого задания в зоне боевых действий”, – отмечается в сообщении.

Тарутинский сельсовет Болградского района выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти земляка и Героя.

Напомним, 13 августа, исполняя свой воинский долг, погиб житель города Арциз Кирилл Мягченко. Сегодня, 18 августа, в Арцизе земляки погибшего Героя провели его в последний путь.

Ранее сообщалось о гибели бойца подразделения «Химера» Владимира Крупского, который был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua