Защитник из Тарутино погиб, выполняя боевое задание

Скорбную весть сообщили на сайте Тарутинского сельского совета.

“С большой грустью сообщаем, что наш защитник, солдат Чарка Николай Олегович, 10.06.1993 г.р., погиб 12.08.2024 во время выполнения боевого задания в зоне боевых действий”, – отмечается в сообщении.

Тарутинский сельсовет Болградского района выражает глубокие соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу преждевременной смерти земляка и Героя.

Напомним, 13 августа, исполняя свой воинский долг, погиб житель города Арциз Кирилл Мягченко. Сегодня, 18 августа, в Арцизе земляки погибшего Героя провели его в последний путь.

Ранее сообщалось о гибели бойца подразделения «Химера» Владимира Крупского, который был известным участником фанатского движения одесского футбольного клуба «Черноморец».